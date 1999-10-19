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(Лисовская) Пелагея
(Лисовская) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.1878
Дата смерти
13.11.1956
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Unknown
Муж
Антон
Дети
(Кондратович) Лидия
1920 г.р.
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878
Отец: не указан
Мать:
Unknown
Рождение ребёнка
20.10.1920
Дочь:
Лидия
Отец ребёнка:
Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Антон
Смерть
13.11.1956
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