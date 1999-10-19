(Лисовская) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лисовская) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1878

Дата смерти

13.11.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878

Отец: не указан

Мать: Unknown

Рождение ребёнка
20.10.1920

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон

Смерть
13.11.1956
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