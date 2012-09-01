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Кузнецова Алена Васильевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

01.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2012

Отец: Кузнецов Василий Алексеевич

Мать: Кузнецова Юлия Шувановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область