Андрей Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Андреевич

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
16.02.1879 ст.

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно
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