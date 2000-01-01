Андрей Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Андреевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
16.02.1879 ст.
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Максимовна
Смерть
Неизвестно