Легович Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легович Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
20.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легович Валерий Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно