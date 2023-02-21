Легович Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легович Валерий Леонидович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
20.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легович Валерий Леонидович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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