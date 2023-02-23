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Галалетдинов Шамиль Минзильевич
Галалетдинов Шамиль Минзильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1985
Пол
Мужской
Отец
Галалетдинов Минзиль Салихович
1949 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985
Отец:
Галалетдинов Минзиль Салихович
Мать: не указана
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