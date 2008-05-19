Чернятьев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1949
Дата смерти19.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949
Отец: Чернятьев Николай
Мать: Чернятьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Образование
Неизвестно
10 классов
Смерть
19.05.2008