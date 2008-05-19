Чернятьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1949

Дата смерти

19.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949

Отец: Чернятьев Николай

Мать: Чернятьева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Образование
Неизвестно
10 классов
Смерть
19.05.2008
Ревда, Ревда, Свердловская область
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