Шишкарёва (Богоявленская) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкарёва (Богоявленская) Юлия Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богоявленский Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.09.1897 ст.

Муж: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Сын: Шишкарёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.

Сын: Шишкарёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Сын: Шишкарёв Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.

Сын: Шишкарёв Серафим Петрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкарёва Мария Петровна

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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