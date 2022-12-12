Шишкарёва (Богоявленская) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богоявленский Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1897 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Сын: Шишкарёв Николай Петрович
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Сын: Шишкарёв Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.
Сын: Шишкарёв Серафим Петрович
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкарёва Мария Петровна
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно