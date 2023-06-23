Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти03.05.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Спиридон (Отец Анны)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Павел Семёнович
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Пелагия Семёновна
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Рождение ребёнка
02.02.1857
Сын: Семён Семёнович
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Рождение ребёнка
12.05.1858
Сын: Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Рождение ребёнка
01.04.1861
Сын: Ипатий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Весса Семёновна
Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1884
От колики.
Похороны
07.05.1884