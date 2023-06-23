Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Спиридон (Отец Анны)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Павел Семёнович

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Пелагия Семёновна

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1857

Сын: Семён Семёнович

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1858

Сын: Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Ипатий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Весса Семёновна

Отец ребёнка: Семён Корнилов (Корнилович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Корнилов (Корнилович)

Смерть
03.05.1884
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От колики.
Похороны
07.05.1884