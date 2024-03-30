Лавров Флегонт Финеесович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Павла Флегонтовна
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1881
Вологодская духовная семинария, Вологда
уволен из III кл.ВДС
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лавров Александр Флегонтович
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лавров Павлин Флегонтович
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Надежда Флегонтовна
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно