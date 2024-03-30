Лавров Флегонт Финеесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Флегонт Финеесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Лавров Финеес Автономович

Мать: Лаврова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Павла Флегонтовна

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
1881
Вологодская духовная семинария, Вологда
уволен из III кл.ВДС
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лавров Александр Флегонтович

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лавров Павлин Флегонтович

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Надежда Флегонтовна

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Лавров Иван Флегонтович

Мать ребёнка: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно
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