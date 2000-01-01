Гуськова Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Евдокия Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1832

Дочь: Гуськова Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев

Рождение ребёнка
08.06.1832

Сын: Гуськов Иван Иванов

Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Иван Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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