Гуськова Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1832
Дочь: Гуськова Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
08.06.1832
Сын: Гуськов Иван Иванов
Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно