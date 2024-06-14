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Осалы Елизавета Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928

Отец: Ермаков Трофим Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осалы Тимур Гасан оглы

Рождение ребёнка
06.04.1951

Дочь: Воробьева Любовь Тимуровна

Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы

Рождение ребёнка
10.06.1954

Дочь: Колесникова Светлана Тимуровна

Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы

Рождение ребёнка
?.08.1960

Сын: Осалы Сергей Тимурович

Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы

Смерть
Неизвестно

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