Осалы Елизавета Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928
Отец: Ермаков Трофим Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1951
Дочь: Воробьева Любовь Тимуровна
Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы
Рождение ребёнка
10.06.1954
Дочь: Колесникова Светлана Тимуровна
Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы
Рождение ребёнка
?.08.1960
Отец ребёнка: Осалы Тимур Гасан оглы
Смерть
Неизвестно