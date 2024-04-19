Кандыбина (Толстова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Толстов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кандыбин Виссарион
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Медведев (Кандыбина) Надежда
Отец ребёнка: Кандыбин Виссарион
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1995