Кандыбина (Толстова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыбина (Толстова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Толстов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандыбин Виссарион

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Медведев (Кандыбина) Надежда

Отец ребёнка: Кандыбин Виссарион

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1995

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