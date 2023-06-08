Лонская Галина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лонская Галина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1931

Дочь: Дадцергоева Мария

Отец ребёнка: Колосовский ?

Черемошное, Житомирська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1941

Сын: Лонский Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лонский Андрей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосовский ?

Смерть
Неизвестно
Клыково, Козельский муниципальный район, Калужская область