Лонская Галина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1931
Дочь: Дадцергоева Мария
Отец ребёнка: Колосовский ?
Черемошное, Житомирська область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1941
Сын: Лонский Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лонский Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосовский ?
Смерть
Неизвестно
Клыково, Козельский муниципальный район, Калужская область