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Мошнякова Софья Максимовна
Мошнякова Софья Максимовна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
23.05.2022
Пол
Женский
Отец
Мошняков Максим Георгиевич
1984 г.р.
Мать
Мошнякова (Нечаева) Мария Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2022
Отец:
Мошняков Максим Георгиевич
Мать:
Мошнякова Мария Александровна
Самара
, Самара, Самарская область
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