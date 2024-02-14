Минкин Фазлулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти17.06.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Уразаев Минька
Мать: Хабиба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Махмутова) Хуснизамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мавляшева) Хабибзямал
Образование
Неизвестно
На фото ревизская сказка 1834 года д. Малые Ширданы из ГА РТ, здесь указан возраст Минки и Фазлуллы Минкина
Рождение ребёнка
10.01.1839
Сын: Минкин Валиулла N1C1
Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Минкина) Небибикашифа
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Минкина) Гизальниса
Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Минкина) Зягаря
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Минкина) Зягаря
Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Минкина) Бибифатыма
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
23.11.1854
Сын: Минкин Сафиулла
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
1855
Сын: Минкин Насыбулла
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
1857
Сын: Минкин Нурулла Фазлуллович
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Минкин Ярулла
Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал
Смерть
17.06.1881
Причина смерти: 189==