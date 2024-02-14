Минкин Фазлулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Фазлулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Уразаев Минька

Мать: Хабиба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махмутова) Хуснизамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мавляшева) Хабибзямал

Образование
Неизвестно
На фото ревизская сказка 1834 года д. Малые Ширданы из ГА РТ, здесь указан возраст Минки и Фазлуллы Минкина
Рождение ребёнка
10.01.1839

Сын: Минкин Валиулла N1C1

Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Минкина) Небибикашифа

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Минкина) Гизальниса

Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Минкина) Зягаря

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Минкина) Зягаря

Мать ребёнка: (Мавляшева) Хабибзямал

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Минкина) Бибифатыма

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
23.11.1854

Сын: Минкин Сафиулла

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
1855

Сын: Минкин Насыбулла

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
1857

Сын: Минкин Нурулла Фазлуллович

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Минкин Ярулла

Мать ребёнка: (Махмутова) Хуснизамал

Смерть
17.06.1881
Причина смерти: 189==

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