Зоров Трофим Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Мать ребёнка: Зорова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Зоров Федот Трофимов
Мать ребёнка: Зорова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Зорова) Марья Трофимова
Мать ребёнка: Зорова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Зоров Лев Трофимов
Мать ребёнка: Зорова Марфа Григорьева
Смерть
Неизвестно