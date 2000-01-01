Петр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Александр Лаврентьев
Мать: Агафья Нестерова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лешкин Михаил Петров
Мать ребёнка: Афимия Федорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лешкин Осип Петров
Мать ребёнка: Афимия Федорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лешкин Иван Петров
Мать ребёнка: Афимия Федорова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лешкин Филипп Петров
Мать ребёнка: Афимия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Афимия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия Федорова
Смерть
1840