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Петр Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Александр Лаврентьев

Мать: Агафья Нестерова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лешкин Михаил Петров

Мать ребёнка: Афимия Федорова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лешкин Осип Петров

Мать ребёнка: Афимия Федорова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лешкин Иван Петров

Мать ребёнка: Афимия Федорова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лешкин Филипп Петров

Мать ребёнка: Афимия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Афимия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия Федорова

Смерть
1840
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