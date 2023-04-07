Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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