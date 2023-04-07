Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно