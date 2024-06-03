Панферова (Морозова) Мария
Место рождения
Дата рождения09.04.1894
Дата смерти12.03.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894
Бракосочетание
26.04.1927
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Панферова) Роза
Отец ребёнка: Панферов/Панфёров Илларион Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Панферов/Панфёров Сергей Панфёров/
Отец ребёнка: Панферов/Панфёров Илларион Иванович
Смерть
12.03.1945
Причина смерти: Туберкулёзный меннингит