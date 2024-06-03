Панферова (Морозова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанферова (Морозова) Мария

Панферова (Морозова) Мария

avatar

Место рождения

Митькино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

09.04.1894

Дата смерти

12.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894

Отец: Морозов Константин

Мать: Морозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
26.04.1927

Муж: Панферов/Панфёров Илларион Иванович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Панферова) Роза

Отец ребёнка: Панферов/Панфёров Илларион Иванович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Панферов/Панфёров Сергей Панфёров/

Отец ребёнка: Панферов/Панфёров Илларион Иванович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.03.1945
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Туберкулёзный меннингит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.