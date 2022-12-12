Евдокия Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Евтихий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Корягин Максим Егорович

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евпраксия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мавра Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Корягин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Егор Федорович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федорович

Смерть
Неизвестно
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