Евдокия Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Евтихий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евпраксия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мавра Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федорович
Смерть
Неизвестно