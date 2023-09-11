Потапова (Полякова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Полякова) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1921

Муж: Потапов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1922

Дочь: Потапова Олимпиада Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
29.03.1924

Дочь: Потапова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович

Смерть
1970

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