Потапова (Полякова) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1921
Рождение ребёнка
17.07.1922
Дочь: Потапова Олимпиада Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
29.03.1924
Дочь: Потапова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович
Смерть
1970