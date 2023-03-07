Тарабрина (Чаплыгина) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Чаплыгина) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

21.09.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: Чапрыгин Василий

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Муж: Тарабрин Игнатий Михайлович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Спасо-Вознесенская церковь Запись №-6
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.

Сын: Тарабрин Иоанн Ингатьевич

Отец ребёнка: Тарабрин Игнатий Михайлович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Спасо-Вознесенская церковь №-213м
Смерть
21.09.1915 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-175ж (от холеры) в 23 года
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