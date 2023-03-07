Тарабрина (Чаплыгина) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смерти21.09.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Отец: Чапрыгин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Спасо-Вознесенская церковь Запись №-6
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.
Сын: Тарабрин Иоанн Ингатьевич
Отец ребёнка: Тарабрин Игнатий Михайлович
Спасо-Вознесенская церковь №-213м
Смерть
21.09.1915 ст.
№-175ж (от холеры) в 23 года