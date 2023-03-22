Бадарчы Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1986
Отец: Бадарчы Владимир Бадыевич
Мать: Бадарчы Аяна
Рождение ребёнка
21.01.2009
Сын: Бадарчы Арсений Владимирович
Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна
Рождение ребёнка
13.04.2013
Дочь: Бадарчы Ванесса Владимировна
Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна
Рождение ребёнка
31.10.2016
Дочь: Бадарчы Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна
Рождение ребёнка
17.01.2021
Сын: Бадарчы Айвар Владимирович
Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно