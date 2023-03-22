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Бадарчы Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1986

Отец: Бадарчы Владимир Бадыевич

Мать: Бадарчы Аяна

Рождение ребёнка
21.01.2009

Сын: Бадарчы Арсений Владимирович

Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна

Рождение ребёнка
13.04.2013

Дочь: Бадарчы Ванесса Владимировна

Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна

Рождение ребёнка
31.10.2016

Дочь: Бадарчы Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна

Рождение ребёнка
17.01.2021

Сын: Бадарчы Айвар Владимирович

Мать ребёнка: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадарчы Анай-Хаак Анатольевна

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