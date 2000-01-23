Филина (Евтеева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Евтеева) Александра Николаевна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

14.02.1911

Дата смерти

23.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Ермилова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1939

Дочь: Фетисова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1942

Дочь: Соловьева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.01.2000
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
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