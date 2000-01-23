Филина (Евтеева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1911
Дата смерти23.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Ермилова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович
Рождение ребёнка
10.01.1939
Дочь: Фетисова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович
Рождение ребёнка
12.04.1942
Дочь: Соловьева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Абрамович
Смерть
23.01.2000