Куценко Денис Владимирович
Место рожденияНиколаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Дата рождения1892
Дата смерти14.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
25.04.1922
Мать ребёнка: Первый брак Супруга
Рождение ребёнка
28.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куценко Ульяна Касьяновна
Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куценко Ульяна Касьяновна
Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первый брак Супруга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первый брак Супруга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1954
С. Низовое, Николаевский с/с, Сумской р-н, Сумская обл.
Похороны
Неизвестно