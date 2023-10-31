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Куценко Денис Владимирович

Место рождения

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.

Дата рождения

1892

Дата смерти

14.08.1954

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Куценко Владимир Иванович

Мать: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
25.04.1922

Сын: Куценко Павел Денисович

Мать ребёнка: Первый брак Супруга

Рождение ребёнка
28.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куценко Ульяна Касьяновна

Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куценко Ульяна Касьяновна

Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Петр Денисович

Мать ребёнка: Первый брак Супруга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первый брак Супруга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Ульяна Касьяновна

Смерть
14.08.1954
С. Низовое, Николаевский с/с, Сумской р-н, Сумская обл.
Похороны
Неизвестно
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