(Ястребова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Ястребов Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
город Ленск
Смерть
Неизвестно