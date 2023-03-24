(Ястребова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ястребова) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1976 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Ястребов Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
город Ленск
Смерть
Неизвестно
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