Хоменок Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1982
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1982
Рождение ребёнка
03.04.2004
Дочь: Хоменок Алена Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2007
Сын: Хоменок Станислав Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.2016
Дочь: Хоменок Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности