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Хоменок Максим Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1982

Отец: Хоменок Валерий Васильевич

Мать: Хоменок Молокова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.2004

Дочь: Хоменок Алена Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.2007

Сын: Хоменок Станислав Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.2016

Дочь: Хоменок Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности