Симакова Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
1931
как член семьи кулака, выслана из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
13.01.1994
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно