Симакова Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимакова Елизавета Николаевна

Симакова Елизавета Николаевна

Место рождения

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Осуждение
1931
как член семьи кулака, выслана из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
13.01.1994
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно