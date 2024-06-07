Линева (Широкова) Евдокия Егорова Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Линев Евгений
Отец ребёнка: Линев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Линев Михаил Александрович
Смерть
1978