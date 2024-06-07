Линева (Широкова) Евдокия Егорова Григорьевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линева (Широкова) Евдокия Егорова Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Линев Евгений

Отец ребёнка: Линев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Линев Михаил Александрович

Смерть
1978

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