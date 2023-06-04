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Лобачева (Виноградова) !!

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1962

Сын: Лобачев Рафаил Вячеславович

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Лобачев Рудольф Вячеславович

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1966

Дочь: Лобачева Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1972

Сын: Лобачев Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Вячеслав Михайлович

Смерть
Неизвестно