Лобачева (Виноградова) !!
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1962
Сын: Лобачев Рафаил Вячеславович
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Лобачев Рудольф Вячеславович
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1966
Дочь: Лобачева Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1972
Сын: Лобачев Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Лобачев Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно