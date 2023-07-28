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Шишман Мария Павловна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Шишман Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Шишман Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишман Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно