Шишман Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Шишман Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Шишман Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно