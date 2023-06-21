Порошин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1928
Сын: Порошин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Порошина Ирина
Рождение ребёнка
23.06.1935
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Порошина Ирина
Россия, СССР
Смерть
Неизвестно