Княжевич Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти14.03.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
С 1797
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.03.1872
Место жительства
По 1872