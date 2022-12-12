Княжевич Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКняжевич Александр Максимович

Княжевич Александр Максимович

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Дата смерти

14.03.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1792
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1797
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.03.1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close