Криворот Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворот Павел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворот Фёдор Лявонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворот Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворот Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворот Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворот Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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