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Халютин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Халютин Николай Иванович

Мать: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Львовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Халютин Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Надежда Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблочкова Елизавета

Мать ребёнка: Надежда Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Мировой судья 2-го уч. Пронского Судебного Округа.
Смерть
1888
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