Халютин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Халютин Николай Иванович
Мать: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Львовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Надежда Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблочкова Елизавета
Мать ребёнка: Надежда Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Мировой судья 2-го уч. Пронского Судебного Округа.
Смерть
1888