Синицына Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1891
Дата смерти28.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1925
Сын: Синицын Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович
Дубенки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.11.1987
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область