Синицына Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1891

Дата смерти

28.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1925

Сын: Синицын Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович

Дубенки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.11.1987
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

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