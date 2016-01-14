Марьясов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьясов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1966

Дата смерти

14.01.2016

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьясова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьясова Елена

Смерть
14.01.2016
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