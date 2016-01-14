Марьясов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1966
Дата смерти14.01.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марьясова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьясова Елена
Смерть
14.01.2016