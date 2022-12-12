Титова Фёкла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1865
Сын: Титов Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Титов Яков Титович
Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Яков Титович
Смерть
Неизвестно