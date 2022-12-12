Филин Александр Абрамович
Место рождения
Дата рождения25.11.1906
Дата смерти09.05.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906
Отец: Филин Абрам Федорович
Мать: Филина Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Ермилова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1939
Дочь: Фетисова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.04.1942
Дочь: Соловьева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.05.1959