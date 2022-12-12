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Филин Александр Абрамович

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Место рождения

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.11.1906

Дата смерти

09.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906

Отец: Филин Абрам Федорович

Мать: Филина Ирина Сергеевна

Перекаль, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Ермилова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1939

Дочь: Фетисова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1942

Дочь: Соловьева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Филина Александра Николаевна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.05.1959
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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