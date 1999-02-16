Волкова (Якунина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Якунина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1954

Дата смерти

16.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.1999
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