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Прохаченко Мирон Иванович

Место рождения

Субботов, Черкаська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Прохаченко Иван

Мать: не указана

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Прохаченко) Параскева Мироноврна

Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Прохаченко Ананий Миронович

Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Прохаченко Марко Миронович

Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.03.1806

Дочь: Тютюниченко (Прохаченко) Екатерина Мироновна

Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна

Субботов, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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