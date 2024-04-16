Прохаченко Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Прохаченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Прохаченко) Параскева Мироноврна
Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Прохаченко Ананий Миронович
Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Прохаченко Марко Миронович
Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна
Рождение ребёнка
21.03.1806
Дочь: Тютюниченко (Прохаченко) Екатерина Мироновна
Мать ребёнка: Прохаченко Анна Филиповна
Смерть
Неизвестно