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Казунин Никита Иванович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1871

Жена: Казунина Евдокия Титовна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Максим Григорьевич и Матвей Захарович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Герасим Титович Паутов и Михаил Степанович Холодилов, крестьяне д. Борисово
Рождение ребёнка
04.07.1872

Сын: Казунин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Матвей Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
20.03.1881

Сын: Казунин Николай Никитич

Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Филипп Егорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Улита Никитична

Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Параскева Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно

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