Казунин Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1871
Жена: Казунина Евдокия Титовна
По жениху: Максим Григорьевич и Матвей Захарович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Герасим Титович Паутов и Михаил Степанович Холодилов, крестьяне д. Борисово
Рождение ребёнка
04.07.1872
Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна
Воспреемник Матвей Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
20.03.1881
Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна
Воспреемник Филипп Егорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Улита Никитична
Мать ребёнка: Казунина Евдокия Титовна
Воспреемник Параскева Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно