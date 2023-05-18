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Юферев Сергей

Место рождения

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл

Дата рождения

30.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1959

Отец: Юферев Николай

Мать: Юферева Таисия

д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Образование
С ?.09.1966 по ?.06.1976
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №2
Образование
С ?.09.1976 по ?.06.1981
политехнический институт г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
19.11.1991

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Юферева Виктория

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.08.1994

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Юферева Виктория

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юферева Виктория

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярский котельный завод
директор завода
Место жительства
Неизвестно