Юферев Сергей
Место рожденияд.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Дата рождения30.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1959
Отец: Юферев Николай
Мать: Юферева Таисия
д.Бурундучиха Поназыревского р-на Костромской обл
Образование
С ?.09.1966 по ?.06.1976
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №2
Образование
С ?.09.1976 по ?.06.1981
политехнический институт г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
19.11.1991
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Юферева Виктория
Рождение ребёнка
11.08.1994
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Юферева Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юферева Виктория
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярский котельный завод
директор завода
Место жительства
Неизвестно