Петелина Матрена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина Матрена Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Плесовских Елизавета Фотеевна

Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.03.1890

Сын: Петелин Степан Фотеевич

Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.04.1904

Сын: Петелин Георгий Фотеевич

Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Фотеевна

Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петелин Фотей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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