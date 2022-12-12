Петелина Матрена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Плесовских Елизавета Фотеевна
Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич
Рождение ребёнка
27.03.1890
Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.04.1904
Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Фотеевна
Отец ребёнка: Петелин Фотей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно