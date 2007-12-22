Никишин Юрий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никишин Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 22.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никишин Иван Мордвин

Мать: Мама деда Юры

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Астафьева Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1954

Дочь: Никишина Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Астафьева Лариса Васильевна

Смерть
Около 22.12.2007
Владимировка Валновахский район Донецкой области

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