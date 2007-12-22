Никишин Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 22.12.2007
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никишин Иван Мордвин
Мать: Мама деда Юры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астафьева Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1954
Дочь: Никишина Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Астафьева Лариса Васильевна
Смерть
Около 22.12.2007
Владимировка Валновахский район Донецкой области