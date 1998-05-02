Заварзин (Шашкова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин (Шашкова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Сергей Алексеевич

Мать: Шашкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1925

Дочь: Зиновьева Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович

Бракосочетание
22.01.2023

Муж: Заварзин Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
29.01.?

Сын: Заварзин Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович

Смерть
02.05.1998