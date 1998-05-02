Заварзин (Шашкова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1925
Дочь: Зиновьева Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович
Бракосочетание
22.01.2023
Рождение ребёнка
29.01.?
Сын: Заварзин Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварзин Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Заварзин Игнатий Петрович
Смерть
02.05.1998