Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1949

Дочь: Краснопольская Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно