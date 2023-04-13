Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1949
Дочь: Краснопольская Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Корнеева Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно