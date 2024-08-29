Попов Кузьма Никитович
Место рождения
Дата рождения15.07.1905
Дата смерти31.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1932
Дочь: Суменкова (Попова) Таисия (Пелагея) Кузьминична
Мать ребёнка: Попова (Степкина) Евдокия Васильева
Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
31.07.1983
Ниновка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область