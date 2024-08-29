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Попов Кузьма Никитович

Место рождения

Левкин, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

31.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Левкин, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1932

Дочь: Суменкова (Попова) Таисия (Пелагея) Кузьминична

Мать ребёнка: Попова (Степкина) Евдокия Васильева

Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
31.07.1983
Ниновка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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