Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: С Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

с. Вязноватовка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарина Фекла Петровна

Мать ребёнка: не указана

с. Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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