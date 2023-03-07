Метляева (Метляева) Эльвира
Место рождения
Дата рождения24.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Между 1958 и 1963
ФМ ф-т. Учитель математики | Якутский государственный университет
Работа или профессия
Между 1964 и 1975
Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН
программист | Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН
Рождение ребёнка
05.02.1975
Дочь: Сибгатулина Юлия
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий
Работа или профессия
1975
Институт мерзлотоведения СО РАН.
ведущий инженер-программист | Институт мерзлотоведения СО РАН.
Бракосочетание
13.12.1978
Муж: Кузьмин Георгий
Место жительства
Неизвестно