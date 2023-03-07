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Метляева (Метляева) Эльвира

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Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

24.08.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Образование
Между 1958 и 1963
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
ФМ ф-т. Учитель математики | Якутский государственный университет
Работа или профессия
Между 1964 и 1975
Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН
программист | Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН
Рождение ребёнка
05.02.1975

Дочь: Сибгатулина Юлия

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий

Работа или профессия
1975
Институт мерзлотоведения СО РАН.
ведущий инженер-программист | Институт мерзлотоведения СО РАН.
Бракосочетание
13.12.1978

Муж: Кузьмин Георгий

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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